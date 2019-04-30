هندوراس – أصيب ما لا يقل عن 5 أشخاص، خلال المظاهرات التي تشهدها تيغوسيغالبا عاصمة هندوراس، احتجاجا على إصلاح منظومة التعليم والرعاية الصحية في البلاد.

وقالت صحيفة Heraldo، إن الأطباء والمعلمين والطلاب وأنصار المعارضة المشاركين في الاحتجاجات، أضرموا النار في عدة مبان، ما تسبب بأضرار في ثلاثة أبنية تعتبر من معالم التراث الثقافي.

وذكرت صحيفة Prensa، أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع، وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.

وأشارت الشرطة، إلى نقل 5 أشخاص إلى المستشفى، بينهم امرأة في الخمسين من عمرها، ورجل مصاب بطلق ناري.

وخلال المظاهرات، قام محتجون ملثمون بتحطيم واجهات المحلات التجارية والمطاعم، ووفق وسائل الإعلام المحلية، جرت الاحتجاجات في مدن أخرى في هندوراس.

وفي وقت سابق، صادق برلمان هندوراس على مشاريع قوانين تتعلق بإصلاح منظومتي التعليم والرعاية الصحية، ما أثار مخاوف العاملين في هذين القطاعين من عمليات تسريح جماعية.

المصدر: نوفوستي