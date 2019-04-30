ليبيا – أكدت ” سارة هاكابي ساندرز ” السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض ( المتحدثة ) ، بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعمل على تعيين جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية بالفعل “.

وقالت ساندرز في بريد ألكتروني أرسلته اليوم الثلاثاء إلى وكالة رويترز للإطلاع إضغط هنا : “لقد تشاور الرئيس مع فريق الأمن القومي وقادة المنطقة الذين يشاركونه قلقه من الجماعة ، وهذا التصنيف يسير في طريقه لوضعه موضع التنفيذ من خلال العملية الداخلية”.

ومن جهتها أكدت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية مباشرة عمل إدارة ترامب لإصدار أمر لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية أجنبية عالمية .

وقالت الصحيفة في تقرير مقتضب ترجمت المرصد أبرز ماجاء فيه أن البيت الأبيض أصدر تعليماته بالفعل لإدارة الأمن القومي والدبلوماسيين لإيجاد طريقة لفرض عقوبات على هذه الجماعة .

وأشارت نيويورك تايمز إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد زيارة قام بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 9 أبريل لواشنطن وحديثه مع ترامب في اجتماع خاص على ضرورة اتخاذ هذه الخطوة والانضمام إلى مصر في تصنيف هذه الحركة كمنظمة إرهابية.

وبموجب هذا التصنيف، فستشمل الجماعة عقوبات اقتصادية ومنع سفر واسعة النطاق تطال الشركات والأفراد المرتبطين بها وهو ما يطالب به السيسي ونقلت الصحيفة عن إن بعض مستشاري ترامب قد قالوا بأن ذلك سيكون بمثابة التزام.

وقال المسؤولون إن ” جون ر. بولتون ” مستشار الأمن القومي ومايك بومبو ، وزير الخارجية ، يدعمان الفكرة ومن جانب سياسي تقول الصحيفة بأن هذا التصنيف ستكون له عواقب وخيمة على العلاقات مع تركيا التي يعتبر رئيسها رجب طيب أردوغان ، مؤيدًا قويًا للإخوان.

كما أنه من غير الواضح ما هي العواقب التي ستترتب على الأميركيين والمنظمات الأمريكية التي لها صلات بالجماعة وفقاً للصحيفة الأمريكية واسعة الإنتشار .

المرصد – متابعات

الترجمة : المرصد – خاص