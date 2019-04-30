اليابان – أصبحت وضعية شركة Sony في سوق الهواتف الذكية غير جيدة في السنوات القليلة الماضية. وقد إنعكس هذا على شحنات الشركة في الربع السابق. إنخفضت شحنات الهواتف الذكية التابعة لشركة Sony إلى مستوى قياسي في الربع الأول من هذا العام.

كانت الشركة قد توقعت من قبل شحن ما يصل إلى 10 ملايين وحدة في سنتها المالية المنتهية في شهر مارس 2019. بعد ذلك، قامت الشركة بتخفيض هذا الرقم إلى 9 ملايين وحدة ثم إلى 7 ملايين في وقت لاحق. وفي شهر يناير من هذا العام، قررت الشركة اليابانية خفض هذا الرقم مجددًا إلى 6.5 مليون وحدة. هذا بالفعل هو عدد الهواتف الذكية التي تمكنت شركة Sony من شحنها في الربع الأول من هذا العام.

قارن هذا بـ 40 مليون وحدة التي نجحت شركة Sony في شحنها خلال السنة المالية 2014 وستحصل على فكرة عن مدى الصعوبات التي تواجهها الشركة في سوق الهواتف الذكية. ومن خلال تقسيم الأرقام على الفصول الأربعة للسنة، نحصل على المزيد من التفاصيل حول مشاكل الشركة. وبحسب ما ورد، فقد قامت شركة Sony بشحن 1.1 مليون هاتف ذكي فقط في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.

لا عجب في أن قسم الهواتف الذكية في الشركة يواصل نزيف المال، فهو خسر إلى الآن نحو 869 مليون دولار أمريكي. تحاول شركة Sony تصحيح الأوضاع من خلال الإستغناء عن الموظفين وخفض النفقات بنسبة 50 في المئة من أجل تحسين أوضاع قسم الهواتف الذكية. ومع ذلك، يبقى أن نرى ما إذا كانت شركة Sony ستنجح في ذلك أم لا.

وكالات