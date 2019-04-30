نيوزيلندا – أعلنت شرطة نيوزيلندا أنها تتعامل مع حادث وقع في منطقة فيليبستاون في مدينة كرايست تشيرش، ودعت المواطنين إلى تجنب المنطقة، دون أن تدلي بأي تفاصيل.

وقال متحدث باسم خدمة الإسعاف في سانت جون، إن سيارة إسعاف كانت في وضع الاستعداد في مكان الحادث بناء على طلب الشرطة، ولكنها لم تسعف أي مرضى، حيث لم يتم استدعاؤها.

وأشارت صحيفة “نيوزيلاند هيرالد” إلى أن الشرطة استدعيت بسبب تهديدات بوجود عبوة ناسفة، وتم إجلاء السكان من المنازل القريبة في المنطقة المشار إليها في كرايست تشيرش.

وشهدت كرايست تشيرش مقتل 50 شخصا بهجوم إرهابي مسلح على مسجدين في المدينة خلال مارس الماضي.

المصدر: “رويترز”