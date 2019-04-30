السعودية – ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء، بعدما قالت السعودية إن اتفاق المنتجين على خفض الإنتاج “أوبك+” قد يتقرر تمديده بعد يونيو ليغطي السنة بأكملها.

وجاءت تصريحات وزير الطاقة السعودي خالد الفالح رغم ضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتعويض نقص المعروض المتوقع من تشديد العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران.

وفي الساعة 08:09 بتوقيت غرينيتش، جرى تداول عقود مزيج “برنت” عند 72.28 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 0.33% عن أحدث إغلاق.

كما صعدت عقود الخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.38% إلى 63.74 دولار للبرميل.

وكانت الأسعار تعرضت للضغوط في وقت سابق من التعاملات، بعد صدور بيانات صينية، أشارت إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم لا يزال يعاني لاستعادة قوة الدفع.

المصدر: “رويترز”