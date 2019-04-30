ليبيا – في ظل حملة إعتقالات واسعة منحت حكومة الوفاق وداخليتها الضوء الأخضر لتنفيذها ، أقدمت مجموعة مسلحة على إختطاف عدد من أفراد عائلة مدير أمن طرابلس المغدور الفقيد العقيد محمد سويسي من منزلهم في شرق العاصمة وإقتادتهم منذ ساعات نحو جهة مجهولة .

وأكد مقربون من العائلة لصحيفة المرصد بأن هذه المجموعة إقتحمت المنزل صباح الإثنين وإقتادت كل من رائف ورواد نجلي العميد سويسي ونقلتهما لجهة مجهولة بدعوى ” تأييدهما الحرب على طرابلس ” رغم عدم إظهارهم أي شيء من هذا القبيل .

وأضاف هؤلاء الذين فضلوا عدم كشف هوياتهم لأسباب أمنية خطيرة جداً ، بأن المجموعة خطفت أيضاً إبن شقيق العميد سويسي الذي هب للدفاع عن منزل عمه أثناء حصول الإقتحام كما أقدمت على خطف أحد أبناء الجيران وهو من عائلة الشاوش ، ويرجح بأنها تابعة لكتيبة النواصي ويقودها شخص يدعى محمد أبوذراع الملقب بـ ” الصندوق ” .

وعبّر عدد من أصدقاء أبناء الراحل سويسي عن خشيتهم على سلامة رواد ورائف كونهما المهتمين بقضية إغتيال والدهم في 12 أغسطس 2014 على يد مسلحي عملية فجر ليبيا بعد الوشاية بموقعه فور خروجه من إجتماع في بلدية تاجوراء .

وطيلة السنوات الماضية عبّرت عائلة سويسي في مناسبات عديدة عن أسفها الشديذ وحسرتها العميقة لمشاهدتها الجناة الذين قتلوا رب أسرتهم رمياً بالرصاص في رابعة النهار دون أي عقاب ، بل وعلى العكس تُصنف عائلته وأنجاله من ” الخونة ” كلما طالبوا بإحقاق الحق والعدالة .

يشار إلى أن عدداً من الأسماء المتورطة في القضية تشارك حالياً في القتال بصفوف قوات حكومة الوفاق التي لطالما دعتها عائلة سويسي وحمّلتها مسؤولية عدم الكشف عن الجناة وضبطهم ولكن دون جدوى لكونهم من كتائب متنفذة تتحكم في المشهد الأمني للعاصمة وتتحرك ورقياً تحت شرعية داخلية الوفاق .

المرصد- متابعات