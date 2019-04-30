الخارجية الروسية أوضحت وفقاً لما نشرته وكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الاثنين أن سيالة قدم تقييمه واعتباراته فيما يتعلق بتطور الوضع العسكري والسياسي في ليبيا.

ومن جهته، أكد الجانب الروسي مجددا على نهجه المبدئي لدعم وحدة ليبيا وسلامة أراضيها وسيادتها ودعم الأساليب السياسية للتغلب على الأزمة الليبية بمساعدة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة.

يشار إلى أن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قد أكد أن الكرملين لا يخطط لعقد لقاء مع وزير خارجية حكومة الوفاق محمد سيالة الذي كان من المفترض أن يصل موسكو يوم أمس الاثنين.