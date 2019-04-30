ليبيا – أعربت سفيرة قطر لدى الأمم المتحدة علياء أحمد بن سيف آل ثاني عن قلق بلادها البالغ من التصعيد العسكري في ليبيا ، مشيرة إلى أن هذا التصعيد يستوجب اتخاذ إجراءات حاسمة من مجلس الأمن لردع المسؤولين عنه، على حد قولها.

السفيرة أكدت في كلمة لها بمجلس الأمن وفقاً لما نقلته قناة “الجزيرة” القطرية دعم بلادها الكامل لحكومة الوفاق باعتبارها الحكومة الشرعية ودعمها لجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة في إيجاد حل سياسي عادل للأزمة.

وأضافت :”دولة قطر تُحذر من الانزلاق مرة أخرى في هوة الفوضى والانفلات الأمني في غرب ليبيا، مما ستكون له تداعيات خطيرة على المسار السياسي وقدرة المؤسسات في تلك المناطق على حماية المواطنين وتسيير شؤونهم من ناحية، وعلى احتواء مشكلة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر من ناحية أخرى”.

وقالت علياء أحمد إن دقة الوضع الذي تمر به ليبيا نتيجة للتصعيد الخطير والهجوم على طرابلس وانعكاس ذلك على وحدة ليبيا ومستقبل الحل السياسي يستوجب من مجلس الأمن الدولي اتخاذ إجراءات حاسمة لردع المسؤولين عن هذا التصعيد وتنفيذ قرارات المجلس حسب قولها .