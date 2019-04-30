ليبيا – حذرت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا بأن محاولاته تقديم طلب للحكومة التونسية القاضي بتسليم بعض النشطاء المؤيدين للبرلمان والقوات المسلحة للمجلس الرئاسي بدعوى أنهم خطر على الأمن القومي لن تكون مجدية.

لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان أعربت في بيان لها عن أملها من الحكومة التونسية بعدم تسليم أي مواطن ليبي للمجلس الرئاسي واصفةً إياه بغير الدستوري بعد أن اتضحت سيطرة تنظيم القاعدة عليه بحسب البيان.

وأكدت على أن قضايا الأمن القومي هي من اختصاص مجلس النواب، مشيدةً بحسن تقدير الحكومة التونسية لكل المواقف.