اليابان – استعرضت “لكزس” اليابانية في معرض شنغهاي الأخير، مركبة مميزة، صنفت كأفضل سيارة “فان” فارهة موجودة في الأسواق حاليا.

وجاءت سيارة “LM” الجديدة من “لكزس” بهيكل عصري، يتميز بشبك أمامي عريض على شكل حرف “X” مطلي بالكروم، ومصابيح LED كبيرة، وجناح هوائي صغير يعطيها ثباتا عاليا على السرعات العالية.

أما من الداخل، فأتت هذه السيارة بصفين من المقاعد المريحة المكسوة بأفخم أنواع الجلود، والمزودة بأنظمة تدليك لإعطاء الركاب أكبر قدر من الراحة.

كما زودت “لكزس” المسافة الموجودة بين مقاعد الركاب بمساند تحوي على برادات صغيرة للمشروبات، ولوحة تحكم تعمل باللمس، يمكن من خلالها التحكم بأنظمة الإضاءة والتكييف، والكثير من تقنيات السيارة، بما فيها شاشة التلفاز الموجودة داخل القمرة.

وجاءت هذه السيارة بنوعين من المحركات، محرك بنزين بسعة 3.5 لتر، وعزم 300 حصان، ومحرك هجين بعزم 200 حصان، وبنظامي دفع أمامي ورباعي، أما سعرها فيتراوح ما بين 42 و68 ألف دولار.

وكالات