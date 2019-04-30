فنزويلا – أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في أول تصريح له بعد محاولة الانقلاب، أنه اتصل بقادة الجيش الذين أكدوا له ولاءهم الكامل للوطن والدستور.

وقال مادورو: “تواصلت مباشرة مع كل القيادات في شبكات الجيش الدفاعية المنتشرة في البلاد، وأبلغوني باستتباب الوضع وبأنهم مخلصون للوطن والدستور”.

وأضاف: “أطلب من الشعب الاستعداد والتعبئة الشاملة للدفاع عن الديمقراطية، وأن يتمتعوا بأعصاب فولاذية”.

وختم بالقول: “سننتصر”!.

وكانت مصادر حكومية في فنزويلا قد أفادت بحدوث محاولة انقلاب على السلطة الشرعية، وأنه جرى التصدي لها وقمعها.

وكان رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض خوان غوايدو قد اجتمع مع عدد من العسكريين في قاعدة عسكرية في كاراكاس، وناشدهم الانتفاض على مادورو ودعم الانقلاب.

المصدر: رويترز