العراق – كشف الباحث الأمني المقرب من أجهزة الاستخبارات العراقية فاضل أبو رغيف اليوم الثلاثاء، عن اعتقال خلية الصقور الاستخباراتية أبرز سبعة قياديين عراقيين في تنظيم “داعش” الإرهابي.

وقال أبو رغيف لـRT إن “الفريق التكتيكي لخلية الصقور الاستخباراتية، نفذ أمس الاثنين عملية إنزال بمجمع الصكارة في قضاء البعاج التابع لمحافظة نينوى”، مبينا أن العملية أسفرت عن اعتقال القياديين المذكورين.

وأضاف أن “المعتقلين كانوا يرومون القيام بعمليات إرهابية في شمال وغرب ووسط البلاد بالتزامن مع الأيام الأولى من شهر رمضان”.

المصدر: RT