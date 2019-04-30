ليبيا – وجه عضو مجلس النواب المنقطع منذ 3 سنوات حمودة سيالة دعواته لجميع أعضاء البرلمان لحضور الجلسة الرسمية بطرابلس تنفيذاً لبنود اتفاق الصخيرات.

سيالة المقرب من رئيس الرئاسي السراج وصديقه الشخصي قال في مؤتمر صحفي أمس الاثنين إن جدول أعمال جلسة النواب تتضمن مناقشة المواد 16 و17 و18 من الاتفاق السياسي التي تؤسس لمجلس نواب جديد حسب قوله .

يشار إلى أن عضو البرلمان المنقطع حمودة سيالة قد أعلن رفضه لتقد القوات المسلحة إلى طرابلس لانهاء سطوة المليشيات ووصف هذه الخطوة بـ”العدوان على العاصمة” ، كما اعتبر بأن اتصال الرئيس الامريكي دونالد ترامب القائد العام للجيش قد اثر في نفسية النواب في طرابلس وأهالي المدينة حسب تعبيره .