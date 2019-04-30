انجلترا – سيطلق نادي وست هام يونايتد الإنجليزي منصة إلكترونية للتفاعل مع المشجعين وشراء حق التصويت في القرارات المتعلقة بالنادي على غرار يوفنتوس بطل إيطاليا وباريس سان جيرمان بطل فرنسا.

وسيسمح موقع المنصة على الإنترنت للمشجعين بشراء حق المشاركة في التصويت.

ويختار النادي التصويت الذي يود طرحه لكن من المحتمل أن يسأل المشجعين عن تصميم القميص الثالث إضافة إلى بعض الأمور الأخرى.

وتمنح المنصة أيضا الفرصة للمشجعين للحصول على جوائز ومتابعة لقطات حصرية وبعض المزايا الإضافية، ويمكن استخدام المنصة عبر الهواتف المحمولة أيضا.

المصدر: رويترز