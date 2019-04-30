مصر – حقق اللاعبون العراقيون، نتائج مميزة في البطولة العربية لبناء الاجسام والتي اقميت منافساتها اليوم الثلاثاء في مصر.

وبعد اختتام منافسات اليوم الاول، والتي تضمنت المنافسة لهذا اليوم لفئات الفيزيك والكلاسيك، حيث جاءت نتائج اللاعبين كالآتي:

فئة الكلاسيك المفتوح

البطل مؤيد سامي المركز الاول

البطل وسام جاسب المركز الثالث

البطل شيفان المركز الثالث

البطل عباس فاضل المركز الثاني

البطل عمار عدي المركز الثاني

فئة الفيزيك

البطل اسامة صفاء المركز الثالث

البطل محمد قيس المركز الثاني

ومن المؤمل ان تزيد حصيلة العراق، يوم غدٍ الاربعاء، بعد انتهاء منافسات فئة البودي بولدنك.

المصدر : وسائل اعلام مصرية