ليبيا – أكدت وزارة الشؤون الخارجية الروسية أن اجتماع الوزير ” سيرغي لافروف ” مع وزير خارجية الوفاق محمد الطاهر سيالة لازال قيد الإعداد ، ولكن لم يتم تحديد تاريخ عقده بعد.

وفي تقرير نشرته ” وكالة ريا نفوستي ” الروسية الحكومية وترجمته المرصد فسيتم عقد مثل هذا الاجتماع ، لكن لم يتم تحديد موعد محدد بعد” ، كما أخبرت وزارة الخارجية الروسية الوكالة .

ونقلت الوكالة عن مسؤول في وزارة الخارجية الليبية أن زيارة سيالة الذي وصل اليوم الاثنين في زيارة رسمية لموسكو ستستمر لبضعة أيام يناقش فيها الوضع في ليبيا مع عدد من المسؤولين.

ونقلت الوكالة عن مصدر آخر قولع “سيصل وزير الخارجية سيالة الى موسكو في زيارة رسمية تستمر عدة ايام يلتقي خلالها مع عدد من المسؤولين الروس لمناقشة الوضع الحالي والتصعيد العسكري في العاصمة طرابلس.”

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن الكرملين لا يخطط لعقد لقاء مع وزير خارجية حكومة الوفاق محمد سيالة الذي يصل موسكو اليوم الاثنين.

بيسكوف أجاب بالنفي على سؤال الصحفيين عما إذا كان الكرملين يخطط لعقد لقاء مع وزير خارجية الوفاق محمد سيالة الذي وصل إلى موسكو لبحث الموقف الراهن في البلاد والتصعيد العسكري في العاصمة طرابلس،قائلاً : ” لا “.

ولفتت الوكالة إلى أن وزارة الخارجية الروسية أكدت اليوم الاثنين أنها تعمل على تنسيق لقاء بين وزير الخارجية سيرغي لافروف ووزير خارجية حكومة الوفاق محمد سيالة.

المرصد – متابعات