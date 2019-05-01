ليبيا – قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طارق الجروشي إن الظهور الأخير لأمير تنظيم داعش أبو بكر البغدادي كان بإيعاز من مخابرات دول داعمه للإرهاب.

الجروشي أوضح في تصريحات لوكالة الأنباء التابعة للحكومة المؤقتة أمس الثلاثاء إن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول ليبيا تلاها ظهور للبغدادي يتحدث عن عمليات التنظيم في الجنوب الليبي يؤكد ارتباط المخابرات التركية بقادة داعش.

وكشف عضو مجلس النواب عن وصول قادة لتنظيم داعش إلى مدينة مصراتة عبر منفذها البحري عن طريق أحد الموانئ التركية بإشراف جهاز المخابرات التركي ، لافتاً إلى أن منافذ مصراتة خارج سلطة الدولة.

وطالب الجروشي القيادة العامة بإخضاع السفن المتجهة إلى ميناء مصراتة لرقابة صارمة والتفتيش الدقيق.

عضو لجنة الدفاع والأمن القومي دعا مجلس الأمن إلى ضرورة رفع حظر التسليح عن القوات المسلحة وعقد جلسة طارئة لبحث الدعم التركي للإرهابيين في ليبيا.