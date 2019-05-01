مصر – أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن المصريين اليوم يجدون أنفسهم أقوى عزما وأشد تصميما للمضي معا نحو المستقبل بخطوات واثقة مستقرة في ظل مؤسسات وطنية راسخة.

وأضاف السيسي خلال احتفالية عيد العمال التي ينظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر اليوم، أنه منذ أيام قد صنع المصريون ملحمة وطنية جديدة سيظل يتذكرها تاريخ مصر المعاصر بكل فخر واعتزاز، في إشارة إلى المشاركة في الاستفتاء الأخير على التعديلات الدستورية، معتبرا أن العالم انبهر بخروج الملايين من المصريين من كل الفئات لممارسة حقوقهم الدستورية بالمشاركة في الاستفتاء على التعديلات.

ووجه كلمة للمشاركين في الاستفتاء قال فيها: “أنتم جبرتم خاطري”، وردد “أنتم جبرتم خاطري وخاطر مصر”.

وأشار إلى أن “المصريين حريصون على استكمال مسيرة البناء والعطاء والتنمية والإنجازات، وتجديد العهد على أنهم سيظلون متكاتفين على قلب رجل واحد ضد كل المحاولات التي تهدف للنيل من مصر”.

المصدر: وكالات