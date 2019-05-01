ليبيا – عبر رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد خلال مؤتمر صحفي في تونس أمس الثلاثاء مع نظيره الإيطالي جوزيبي كونتي عن مخاوفه إزاء نزوح عدد كبير من الليبيين إلى بلاده كما حدث عام 2011.

رئيس الحكومة التونسية قال وفقاً لـ”روسيا اليوم” إن تونس وإيطاليا من أكثر الدول التي تضررت من النزاع في ليبيا منذ عام 2011.

وأضاف الشاهد أن الوضع الأمني في ليبيا مقلق جداً ، مؤكداً على أن بلاده تفرض أقصى درجات الحذر حالياً.

ونوه إلى وجود تطابق في وجهات النظر بين تونس وإيطاليا فيما يتعلق بضرورة التوصل لوقف إطلاق النار والعودة للمسار السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة والتنبيه إلى مخاطر توسع نطاق الصراع الدائر حالياً في طرابلس بحسب تعبيره.