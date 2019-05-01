ليبيا – دان عضو مجلس النواب محمد العباني القصف المتكرر التي تتعرض له مدينة ترهونة،معتبرا أن تكرار قصفها يدل على أنها عرين الأسود.

العباني قال في تصريحات خاصة لموقع “المختار العربي” أمس الثلاثاء :”قصف ترهونة بالطيران يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أنها عرين الأسود، وأنها مهد الجهاد، وموطن الرجال، فمن لديه القدرة على مواجهة الأشاوس فهم في ساحات الوغى يصولون ويجولو، تبا لكم ترهونة ليست مسرحا للمعارك”.

وأكد العباني أن ترهونة أكبر من أن ترهبها أو تهزها غارة جوية أو قذيفة صاروخية،مضيفاً:”أن المواطن في ترهونة هو ليبي أصيل ومشروع شهادة منذ ولادته حتى يترجل إلى بارئه شهيدا ولن تفلحوا أيها الجبناء”.