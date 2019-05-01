لندن – أصدرت محكمة في لندن اليوم الأربعاء حكما بسجن مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج لمدة 50 أسبوعا بتهمة انتهاك قواعد الإفراج عنه بكفالة.

وذكرت القاضية ديبورا تايلور أن أسانج استغل الإفراج عنه بكفالة لانتهاك القانون و”التعبير عن ازدرائه للعدالة البريطانية”.

وأفرج عن أسانج بكفالة عام 2012 عقب أمر تسليم إلى السويد بسبب مزاعم اغتصاب، لكنه اختبأ في سفارة الإكوادور في العاصمة البريطانية وظل فيها لأكثر من 6 سنوات.

والشهر الماضي نزعت حكومة الإكوادور عن أسانج حق اللجوء والجنسية الممنوحة له في وقت سابق، فدخلت الشرطة البريطانية مبنى السفارة واعتقلت مؤسس ويكيليكس.

وذكرت القاضية أن اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان ضبط أسانج في حال خروجه من السفارة، كلف دافعي الضرائب 16 مليون جنيه استرليني (21 مليون دولار).

وهتف أنصار أسانج “العار لكم” لدى إعلان الحكم.

وتتهم الولايات المتحدة أسانج بالتورط في واحدة من أكبر عمليات تسريب المعلومات السرية في التاريخ وتطالب لندن بتسليمه للمحاكمة.

ومن المقرر أن يمثل أسانج أمام المحكمة مجدد غدا الخميس، لينظر القضاة في طلب الولايات المتحدة بترحيله.

المصدر: رويترز