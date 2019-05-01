فرنسا – نجا فريق موناكو من الهزيمة أمام مضيفه رين (2-2)، في اللقاء الذي جرى بينهما، اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الـ 34 من دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.

وأحرز لاعب خط الوسط أدرين هونو هدفين متتاليين لفريقه رين مبكرا، في الدقيقتين (3، و9) من زمن الشوط الأول.

ورد المهاجم الكولومبي رادميل فالكاو بالمثل، بهدف متتاليين للضيوف، في الدقيقتين (69، و75) من عمر المباراة.

وتعادل موناكو، الذي يصارع على البقاء في دوري الضواء، للمرة الثالثة في آخر خمس مباريات مقابل هزيمتين، ويشغل المركز السادس عشر، على سلم ترتيب الدوري، برصيد 33 نقطة.

بينما تعادل رين للمرة الرابعة في آخر 7 مباريات مقابل ثلاث هزائم، ورفع رصيده إلى 44 نقطة، وبقي في المركز التاسع في ترتيب الدوري.

المصدر: “sportbox.ru”