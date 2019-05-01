افغانستان – صرح متحدث باسم حركة طالبان الأفغانية بأن ممثلين عن الحركة بصدد الاجتماع مع مسؤولين أمريكيين اليوم، لاستئناف مفاوضات تهدف لإنهاء حرب مستمرة منذ 17 عاما في أفغانستان.

ونقلت وكالة “رويترز” عن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد قوله: “نتوقع أن يبدأ الاجتماع خلال الساعتين القادمتين كون الوفد الأمريكي قد وصل”.

وبعد عدة جولات من مفاوضات السلام بين واشنطن وطالبان في الأشهر الأخيرة، أكد المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد خلال زيارته إلى كابل الأحد، وجود “تقدم بطيء” في المفاوضات، مشيرا إلى إمكانية تحقيق اتفاق سلام بين طالبان والحكومة الأفغانية خلال فترة قريبة.

ومع ذلك، أشار خليل إلى أن أي اتفاق سلام مع طالبان سيعتمد على إعلان وقف إطلاق نار دائم والتزام بإنهاء الحرب الأهلية.

وفي وقت سابق أدان خليل زاد إعلان طالبان مؤخرا عن استئناف عمليتها “هجوم الربيع” ضد الحكومة الأفغانية، ووصفه بأنه قرار متهور.

وتصرّ طالبان على رحيل القوات الأمريكية التي يقدر عددها في أفغانستان بـ14 ألف فرد، كشرط أساسي للسلام مع السلطات الأفغانية.

المصدر: رويترز + وكالات