ليبيا – قال عضو مجلس النواب أبو بكر بعيرة إن تصريحات المبعوث الأممي غسان سلامة التي هاجم فيها المشير خليفة حفتر تعبر عن إحباطه عما يجري في ليبيا، مشيراً إلى أن هذا رأيه يعبر عنه وربما نتفق أو نختلف معه في بعض النقاط.

بعيرة حمّل خلال مداخلته عبر برنامج “عالم سبوتنيك” الذي يذاع على راديو “سبوتنيك” كل الأخطاء التي حدثت في ليبيا خلال السنوات والأشهر الماضية للأمم المتحدة لبعثتها ومندوبيها الذين لم يفهموا الوضع في ليبيا ولم يقدروه التقدير السليم.

وأوضح أن تصريحات غسان سلامة “تزيد الطين بلة”، مبيناً :”أن المبعوثين الأمميين من المفترض أن يكونوا محايدين منذ البداية وأن يتحدثوا عن الحقائق كما هي دون مجاملة لأي طرف من الأطراف وهو ما وقع فيه كل المبعوثين بمن فيهم غسان سلامة فهم لا يسمون المسميات بأسمائها ويقعون في أخطاء كثيرة وفي النهاية يجدون أنفسهم أمام نفق مسدود وبالتالي لا أعول عليهم كثيرا فيما يقولون”.

أما عن إمكانية نجاح المبعوث الأممي في جمع تأييد دولي لوقف إطلاق النار بالعاصمة طرابلس إعتقد عضو مجلس النواب أنه فقد كل أوراقه للأسف ولا يستطيع أن يغير في الموقف بشكل إيجابي.

وأكد على أن الأطراف الليبية هي من تستطيع إيقاف الحرب الدائرة في طرابلس، منوهاً إلى أن طرابلس اجتمع فيها الكثير من المليشيات سواء القاعدة أو أنصار الشريعة وهو سبب الإشكال الحاصل في الوقت الحالي وكان لابد من التعامل معهم بشكل أو بآخر.

بعيرة لفت إلى أن ترك ليبيا على الوضع الحالي أدخلها في نفق مظلم وأصبحت الأطراف الليبية مختلفة في مواقفها وانقسمت البلاد على مختلف الأصعدة انقسام سياسي حكومات وجيوش متناحرة وغير ذلك من الأزمات.