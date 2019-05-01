بوغدانوف يبحث مع سفير الخرطوم الوضع في السودان

بوغدانوف يبحث مع سفير الخرطوم الوضع في السودان

موسكو – بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف مع السفير السوداني في موسكو نادر بابكر الوضع في بلاده.

وجاء في بيان للخارجية الروسية بهذا الصدد أن “الحديث تركز على التطورات الأخيرة في السودان”.

وأضاف البيان أن الجانب الروسي “أكد التزامه بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول ذات سيادة، وشدد على ضرورة تسوية الأزمات بطرق سلمية على أساس حوار وطني واسع”.

وناقش الجانبان كذلك مسائل تعزيز التعاون بين روسيا والسودان في جميع المجالات في سياق الجهود لاستتباب الاستقرار في هذا البلد.

المصدر: RT