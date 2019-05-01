اليابان – هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الصيني شين جين بينغ، ورئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، ورئيس وزراء سنغافورة لي سيان لون، إمبراطور اليابان ناروهيتو على اعتلائه العرش.

وجاء في تصريح ترامب الذي نشره البيت الأبيض: ” باسم السيدة الأولى واسمي، ونيابة عن جميع الأميركيين، أقدم التهاني الصادقة للإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو، بمناسبة اعتلاء عرش اليابان”.

من جانبه، أشار الرئيس الصيني في برقيته إلى أن الصين واليابان “لديهما تاريخ طويل من التبادلات الودية” وشدد على “ضرورة عمل الجانبين، لتعزيز التنمية السلمية وخلق مستقبل مشرق للعلاقات الثنائية”.

أما الرئيس الكوري الجنوبي، فقد أعرب في رسالة التهنئة عن أمله بأن الإمبراطور ناروهيتو، سيواصل السير نحو السلام كما فعل والده، راجيا إياه أن يولي اهتماما خاصا لتنمية العلاقات بين البلدين، والتي تسممت بسبب الماضي العسكري لليابان.

وقالت وزارة خارجية سنغافورة، إن رئيس وزراء البلاد بعث في رسالته للإمبراطور الجديد، أطيب التهاني الحارة وأعرب عن ثقته بأن العلاقات بين الدولتين، سترتقي إلى مستويات عالية جديدة.

وأصبح ناروهيتو الإمبراطور الـ126 لليابان اعتبارا من منتصف ليل الثلاثاء، حيث تسلم خلال الاحتفال القصير الذي استمر ست دقائق فقط، الشارات الإمبراطورية المقدّسة التي تضفي الطابع الرسمي على مكانته إمبراطورا وهي سيف ومرآة وجوهرة.

المصدر: وكالات