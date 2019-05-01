ليبيا – أقدم مٌحتجون في مدينة صبراتة مساء الأربعاء على إعتراض موكب المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة وذلك أثناء تحركه براً بموكب كبير من معبر رأس إجدير إلى طرابلس قادماً من فرنسا عبر تونس .

وقال مراسلنا في صبراتة أن عملية توقيف موكب سلامة تمت بالطريق الساحلي وكان المواطنون يحتجون على عدم إدانة البعثة للقصف الجوي اليومي الذي تنفذه طائرات الكلية الجوية مصراتة على مختلف مدن المنطقة الغربية .

كما طالب المحتجون سلامة بحماية المدنيين من القصف الجوي العشوائي على مدن الساحل الغربي من قبل طائرات حربية تابعة لحكومة الوفاق متهمينه والبعثة بالإنحياز لها والتفرغ فقط لإدانة القوات المسلحة .

وقال مراسلنا أن سلامة رفض مخاطبة العامة وبقى في مقعده إلى حين تدخل الأجهزة الأمنية والتي فضت بدورها الحشـود وأعادت فتح الطريق أمام الموكب ليكمل مسيره نحو طرابلس .

وخلفت غارات طيران الوفاق عدة قتلى من المدنيين خاصة في مناطق قصر بن غشير والسبيعة وسوق الخميس وسوق السبت وترهونة كما إستهدف هذا الطيران الذي يقلع من القاعدة الجوية مصراتة يوم أمس جنوب مدينة صبراتة .

المرصد – خاص