ليبيا – قال عضو مجلس النواب صالح فحيمة إن قطر تقود هذه الأيام مساعي لضرب وحدة البرلمان وبث التفرقة بين أعضائه وذلك في محاولة منها لرفع الغطاء السياسي والشرعي للعملية العسكرية التي يقودها الجيش الليبي لتحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات المسلحة والتنظيمات المتطرفة.

فحيمة أكد في تصريحات خاصة لقناة “العربية ” أمس الثلاثاء أن لدى البرلمان معلومات مؤكدة تفيد بأن قطر تقف وراء الاجتماع الذي عقده بعض نواب البرلمان في العاصمة طرابلس حيث تمّ وضع أجندته ومخرجاته في الدوحة في محاولة مفضوحة من النظام القطري لسحب الغطاء الشرعي للجيش عبر ضرب البرلمان وبث الفرقة بين أعضائه عن طريق الدعوة لتغيير رئاسته في مثل هذه الظروف الحساسة التي تمر بها البلاد،على حد قوله.

وأوضح أنه تم تضخيم أعداد النواب الحاضرين في هذا الاجتماع،قائلاً:” لا صحة لما يشاع في وسائل الإعلام عن حضور 41 نائباً في العاصمة طرابلس وأن العدد الذي كان حاضرا 13 نائباً فقط منهم أعضاء لم يؤدوا اليمين القانونية وبالتالي فهم ليسوا أعضاء كاملي العضوية”.

ورجح عضو مجلس النواب أن يكون الهدف الأساسي من هذا الاجتماع هو الإظهار للعالم أن البرلمان أو على الأقل جزء منه يرى نوعاً من المشروعية في قتال الميليشيات المسيطرة على طرابلس لقوات الجيش،منوّهاً إلى أن ذلك أمر غير صحيح لأن الغالبية العظمى من النواب وبنسبة لا تقل عن 90% منهم لم ولن يختلفوا يوماً على ارتهان القرار السياسي والاقتصادي وحتى الاجتماعي للميليشيات المسيطرة على العاصمة وبالتالي فهم متفقون على وجوب تحريرها من طرف الجيش.

فحيمة ندد باستمرار تدخل النظام القطري الذي يقف خلف مشروع استمرار الفوضى ويدعم وبقوة مشروع اللادولة وعدم الاستقرار في ليبيا والذي يتّخذ من الدعم اللامحدود للميليشيات سبيلاً لذلك.