ليبيا – تسلمت حكومة الوفاق مساء الثلاثاء شحنة متنوعة من المساعدات التي وصفت بالعاجلة من دولة قطر على خلفية المعارك الدائرة في جنوب طرابلس .

ومن إسطنبول ، بثت ” قناة فبراير ” الفضائية التي يشرف عليها المطلوب لمكتب النائب العام عبدالحكيم بلحاج لقطات لما أسمتها ” الهدية القطرية ” العاجلة لصالح النازحين والمتضررين مما أسمته ” العدوان على طرابلس ” .

وبيّنت اللقطات التي بثتها القناة شحنات من معجون طماطم الطهي وصناديق بازلاء ” البازيليا ” وأخرى من عصير البرتقال ” سن توب ” مصري المنشأ وكميات من الأغطية والوسائد محلية الصنع .

كما تضمنت الشحنة كميات من حفاظات الأطفال والمكرونة والفول المدمس وكانت في مجملها ومنها البازلاء والحفاظات محلية الصنع بعضها معلب في مصنع الطيبات المحلي وبعضها من مصنع ” الزهرة ” وأخرى من طماطم ” البستان ” .

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

وفي ذات السياق أكد مسؤولون في جمارك الخمس وطرابلس ومصراتة إتصلت بهم صحيفة المرصد عدم تلقيهم أي شحنات أو بواخر إغاثة قادمة من دولة قطر مؤكدين بأن هذه البضائع قدمها تجار ليبيون من مخازنهم في زليتن بعد أن سددت الدوحة قيمتها المالية لهم وقد قدموها بدورهم كمساعدات بإسم حكومة الوفاق .

وغالباً ما تتلقى حكومة الوفاق إنتقاذات لاذعة بسبب قبولها مساعدات خليجية أو إيطالية أو أوروبية وأمريكية في وقت تشير فيه تقارير ديوان المحاسبة لإنفاقها مليارات الدولارات سنوياً على الطائرات الخاصة والفنادق والمكاتب والمرتبات والسيارات ومصاريف الجماعات المسلحة التابعة ورقياً لدفاعها وداخليتها وما إلى ذلك .

المرصد – متابعات