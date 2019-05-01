ليبيا – وجهت لجنة الدفاع والأمن بمجلس النواب في بياناً له أمس الاثنين نداء إلى الشباب المسلحين من سكان العاصمة طرابلس بترك السلاح والإلتفات إلى أعمالهم ودراستهم.

اللجنة قالت في بيانها والذي تلقت المرصد نسخة منه:”في الوقت الذي نشهد فيه أغلب البلاد استقرار كامل بفضل تضحيات القوات المسلحة من بنغازي إلى درنة إلى الهلال النفطي والوسط والجنوب وراحة تامة لسكان هذه المدن المناطق والذي تحقق ترك الشباب السلاح والالتفات إلى أعمالهم ودراستهم”.

وأضاف البيان :”وبعد أن اتضح للشعب الليبي كافة أن العديد من التنظيمات الإرهابية قد تغلغلت بين صفوف ميليشيات طرابلس وبشهادة دول العالم كافة، فإننا ننبهكم مرة أخرى أبناء طرابلس لخطورة الوضع على حياتكم وعلى أهلنا في مدينة طرابلس ونطلب منكم للمرة الأخيرة ضرورة الانسحاب الفوري من مناطق القتال والعودة لمنازلكم وأهليكم”.

وأردفت اللجنة بالقول :”وعدًا بالأمان صدر لكم من القوات المسلحة إنقاذًا لانفسكم ولعاصمتنا العزيزة من الخطر عليكم بالبقاء بينهم، وإذا استمر رفضكم فلن يكون أمام القوات المسلحة إلا الاستمرار بمهامها لإنهاء هؤلاء الإرهابيين، وأنتم للأسف بين متطرفين لا تعرفون سوء فعلهم، وهم سبب كل الكوارث التي حاقت بليبيا“.

ولفت البيان إلى أن المسؤولية التي تقع على مجلس النواب والقوات المسلحة تحتم حماية الشعب وكل مواطن والحرص على حياتكم وحمايتها،مضيفاً:”لذلك نكرر مرة أخرى انظرومِن حولك وتعقل وارجع إلى بيوتك وأهليك وابتعدوا جميعًا عن هذه التنظيمات الإرهابية”.

وختمت اللجنة بيانها بالقول:”ستنتهي الحرب عما قريب وترجع ليبيا آمنة مستقرة ويتاح للشباب العمل والتجارة والدراسة والمساهمة في بناء بلدهم وتطويرها، كل حسب تطلعاته، فقط اتركوا السلاح والآن”.