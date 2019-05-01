بيلاروسيا – أصدر الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو مرسوما بإقالة أندريه فتيورين من منصب نائب سكرتير عام مجلس الأمن في الجمهورية.

وذكرت وكالة “إنترفاكس”، أن لوكاشينكو أقال فتيورين من منصبه بسبب “ارتكابه أفعال تشوه لقب العسكري”.

وفي وقت سابق، أفادت الأنباء بأن عناصر المخابرات البيلاروسية اعتقلوا فتيورين، بتهمة تلقي الرشوة. وتدل المعلومات غير الرسمية، على أن الرشوة بلغت 150 ألف دولار، ولم ترد بعد أي تفاصيل أخرى.

ويعتبر فتيورين، أحد أكثر الأشخاص نفوذا في بيلاروس. وقبل انتقاله للعمل في مجلس الأمن الجمهوري في عام 2014، شغل منصب رئيس جهاز الأمن الرئاسي على مدى 7 سنوات.

المصدر: وكالات