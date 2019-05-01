مصر – قضت محكمة مصرية بالسجن المؤبد على القيادي في جماعة الإخوان المسلمين حسن مالك وابنه حمزة و5 أشخاص آخرين بعد إدانتهم بتهم تتعلق بالإرهاب.

وقال مصدر قضائي في تصريح لوكالة رويترز إن التهم شملت قيادة منظمة إرهابية ودعمها ماليا والقيام بأعمال من شأنها الإضرار بالاقتصاد المصري.

وأشار المصدر إلى أن التهم تستند إلى أمور منها تفتيش لمنزل مالك، حيث عثرت السلطات على وثائق تخص “جماعة الإخوان المسلمين”، تتضمن مؤامرات تستهدف الدولة.

وذكر المصدر أن الوثائق تتضمن خططا لتقويض الاقتصاد المصري من خلال التلاعب بسعر الجنيه مقابل الدولار، مضيفا أن الوثائق تشمل أيضا خططا لمهاجمة القوات المسلحة والشرطة والسياح وتحرض على استخدام العنف للإطاحة بالحكومة.

ومثل مالك، وهو رجل أعمال، أمام المحكمة مرتديا ملابس السجن البيضاء، بينما حوكم ابنه حمزة وخمسة متهمين آخرين من أعضاء الجماعة غيابيا، علما أنه يمكن للمتهمين الطعن على الحكم الصادر يوم الثلاثاء في غضون شهرين.

وصدر حكم يوم الثلاثاء بينما قال البيت الأبيض إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعمل لتصنيف “جماعة الإخوان المسلمين” إرهابية أجنبية، وهو ما قد يؤدي إلى فرض عقوبات على أقدم جماعة إسلامية في مصر.

المصدر: وكالات