ليبيا – أعلن مصرف ليبيا المركزي البيضاء في بياناً له قبوله بإجراءات الرقابة التي فرضها محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير على عدداً من مصارف المنطقة الشرقية بحجة وجود شبهات فساد وعدم إمتثال للإجراءات المعمول بها فيما يخص الإعتمادات والحوالات المباشرة ، لافتاً إلى أن تلك الإجراءات ظاهرها الحرص على المال العام وباطنها هو التعطيل والابتزاز غير المبرر.

مركزي البيضاء قال في بيانه والذي تلقت المرصد نسخة منه :”بالإشارة الى التنويه المنشور على الصفحة الرسمية لمصرف ليبيا المركزي بطرابلس برئاسة مُحافظ الأمر الواقع والذي نوه من خلاله الى وجود شُبهات فساد وعدم امتثال للإجراءات المعمول بها فيما يخص الاعتمادات والحوالات المباشرة، الامر الذي نتج عنه إجراءات الرقابة المُصاحبة على مصارف إداراتها العامة تقع في المنطقة الشرقية كمصرف الوحدة والإجماع العربي والتجارة والتنمية والواحة”.

وأضاف البيان :”وعلى الرغم من الإجراءات التعسفية المفروضة على المصارف المذكورة أعلاه سابقاً فقد قبل المصرف المركزي البيضاء العمل بها حفاظاً على وحدة العمل المصرفي وعدم انقسامه ولكن بهذه الإجراءات التعسفية والتي ظاهرها الحرص على المال العام وباطنها هو التعطيل والابتزاز غير المبرر الذي يقود في النهاية الى نتائج سيتحمل عواقبها المُحافظ المُقال”.

وأشار المصرف إلى أن ملف الاعتمادات والحوالات المباشرة يعمل منذ سنوات عن طريق المركزية في صرفها والتي اعتمدها الصديق الكبير والتي نتج عنها حاويات الرمل والطوب بدلاً من الغذاء والدواء بالإضافة إلى وجود فساد مستشرى وذمم اشُتريت كشفت عنه تقارير الأجهزة الرقابية كديوان المُحاسبة بالأرقام والمستندات.

وتساءل مركزي البيضاء في بيانه :” لماذا لم تتخذ اجراءات الرقابة المُصاحبة في السابق ؟ويتم اتخاذها الآن إنها حرب جهوية المقصود بها مصارف بنغازي”.

وأكدت الإدارة العامة لمصرف ليبيا المركزي بالبيضاء على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الإجراءات التُعسفية ، مشيراً إلى أن المصرف المركزي مظلة جامعة لكل الليبيين وينأى بنفسه عن التجاذبات السياسية التي أقحمت فيها سُلطة الأمر الواقع.