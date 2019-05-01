وقال موقع “المصري اليوم” إن الوزارة في المقابل أبقت على سعر الدولار الجمركي دون تغيير عند 16 جنيها للسلع الاستراتيجية.

وبدأت المنافذ والموانئ الجمركية العمل بقرار وزير المالية الصادر، اليوم، في هذا الشأن، حيث أرسلت مصلحة الجمارك قائمة بأسعار العملات الأجنبية التي سيتم العمل بها خلال مايو الجاري.

وتحسن سعر الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي بشكل مطرد في الأشهر الأخيرة، إذ يبلغ سعره حاليا نحو 17.17 جنيه، في مقابل نحو 17.8 جنيه مع بداية العام الحالي.