الهند – أعلنت الشرطة الهندية عن مقتل 15 من أفراد القوات الخاصة الهندية بتفجير غربي البلاد، نسبته لمتمردين ماويين.

وقالت الشرطة إن الانفجار وقع في نقطة تابعة للقوات شبه العسكرية بالقرب من مقر إقامة مسؤول بارز في ولاية مانيبور شمال شرقي البلاد، غير أنه لم يتضح ما إذا كان هو المستهدف.

وتعد منطقة شمال شرقي الهند معقلا للعشرات من الجماعات الانفصالية التي تتهم الحكومة باستغلال الموارد الطبيعية للمنطقة وإجحاف السكان الأصليين، حيث تستهدف تلك الجماعات القوات الحكومية في كثير من الأحيان.

وتجري في الهند حاليا انتخابات تشريعية تستمر لأسابيع، فيما جرت العادة على تكثيف هذه الجماعات هجماتها في فترة الانتخابات.

المصدر: وكالات