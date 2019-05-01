بوليفيا – أعرب رئيس بوليفيا إيفو موراليس عن أسف بلاده لأن بعض الدول، لا تزال تدعم الولايات المتحدة، رغم وقوفها وراء محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في فنزويلا امس الثلاثاء.

وأضاف موراليس في تغريدة على تويتر: “تعرض ترامب للفشل مجددا في انقلابه العدواني. للأسف هناك مجموعة من الحكومات أخطأت وقامت بتأييد الانقلاب. يجب دائما المراهنة على السيادة والسلام… لقد أكد شعب فنزويلا بثقة أنه يسير على هذا الطريق ونحن ندعم أي مبادرة للحوار”.

وتخطط المعارضة الفنزويلية لتنظيم أكبر تظاهرات في البلاد اليوم الأربعاء في إطار ما وصفه زعيم المعارضة خوان غوايدو بـ”المرحلة النهائية” من إسقاط نظام مادورو.

المصدر: وكالات