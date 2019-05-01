الصين – تجاوزت مبيعات هواوي الصينية من الهواتف الذكية مبيعات منافستها الأمريكية أبل في الربع الأول من العام الجاري، منتزعة منها المرتبة الثانية عالميًا في سوق الهواتف الذكية بعد سامسونغ، وفق ما أفادت به شركة تتابع الأسواق.

وشُحن 3108 مليون هاتف ذكي عالمياً في الأشهر الثلاثة الأولى من العام بتراجع بـ 6.6% عن الفترة ذاتها من 2018، حسب معلومات أولية صدرت عن “شركة البيانات الدولية” الصينية.

وأضافت الشركة أن ذلك يعني تراجع شحن الهواتف الذكية عالمياً للربع السادس على التوالي.

ونوهت إلى أن هذه النتائج مؤشر على أن 2019 سيكون عاماً جديداً من التراجع الإجمالي لبيع الهواتف الذكية، باستثناء النمو القوي الذي تشهده هواوي.

وتراجع بيع الهواتف الذكية الجديدة التي تنتجها سامسونغ الكورية الجنوبية بـ 8.1 لتصل إلى 71.9 مليون في الربع الأول.

من جهتها، شهدت هواوي نمواً بـ 50.3% ببيع 59.1 مليون هاتف ذكي ما وضعها على “مسافة قريبة جداً” من سامسونغ، حسب “شركة البيانات الدولية”.

وأشارت الشركة إلى أن أبل واجهت تحديات في الربع الأول مع تراجع شحن هواتف “آي فون” بـ 30.2% مقارنة مع العام السابق ليبلغ عدد الوحدات المُباعة 36.4 مليون.

وأوضحت الشركة أن خفض الأسعار في الصين والعروض لم تكن كافية لإقناع الناس بشراء هواتف “آي فون” جديدة.

وحققت أبل نتائج مالية أفضل من المتوقع في الربع الأخير، بينما ساعدت أرباح الناجمة عن الخدمات في التعويض عن تراجع مبيعات “آي فون”، وتحسن سعر أسهم الشركة العملاقة للتكنولوجيا.

وكالات