المنامة – نفى وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة أن يكون الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد طرح مسألة فتح حوار سياسي يشمل كل مكونات المجتمع البحريني، خلال زيارة ملك البحرين إلى فرنسا.

وكتب وزير خارجية البحرين تغريدة في تويتر جاء فيها: “الرئيس الفرنسي لم يطرح أي موضوع يتعلق بحوار سياسي، فالبحرين فيها حوار سياسي كل يوم من خلال المؤسسات التشريعية والتعبير الحر في الصحافة والإعلام . بل أشاد الرئيس الفرنسي بسياسة صاحب الجلالة الملك في الإصلاح والانفتاح وشجع على الاستمرار في هذا النهج القويم”.

وجاء تعليق آل خليفة ردا على بيان صدر عن الرئاسة الفرنسية يوم الثلاثاء، بعد محادثات مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة في باريس، وقال البيان إن ماكرون شجع “السلطات البحرينية على مواصلة جهودها لإعادة فتح حوار سياسي يشمل كل مكونات المجتمع البحريني”.

وأضاف البيان أن ماكرون “شدد على أن ضمان الحقوق لا ينفصل عن الاستقرار”.

وفي رد على طلب من وكالة “رويترز” للتعقيب على تغريدة الوزير، قال مصدر في الرئاسة الفرنسية إن الحكومة تواصلت مع السلطات البحرينية يوم الأربعاء بشأن عدد من المواضيع بينها “الحوار السياسي الشامل”.

المصدر: رويترز