ليبيا – دان عضو مجلس النواب محمد العباني عقد عدداً من النواب المؤيدين للمجلس الرئاسي جلسة في العاصمة طرابلس،قائلا: “ليس من العقل أو المنطق أن ينقسم مجلس النواب في دولة عاصمتها تحت النار”.

العباني أوضح في تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الأربعاء أن القوات المسلحة هي المسؤولة عن حل المليشيات العسكرية ونزع سلاحها وإعادة دمج منتسبيها ،مؤكداً على أن عمليات الجيش العسكرية حاليا في طرابلس بتكليف من البرلمان.

وأشار إلى أن هذه المليشيات اتخذت من طرابلس وكرا ومسرحا لأعمالها الإجرامية وتعيث فيها فسادا.

وتابع :”أن دعوة بعض النواب لعقد جلسة لمجلس النواب خارج مقره وبدون رئاسته كارثة لأنهم بذلك يسعون لإنشاء مجلس نواب موازٍ تجسيدا لتقسيم المؤسسات وتمهيدا لتقسيم الدولة”.

عضو مجلس النواب ناشد النواب الذين عقدوا جلسة في طرابلس للعودة لرشدهم قبل الندم.