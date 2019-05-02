السعودية – دعت المحكمة العليا في السعودية المواطنين إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان مساء يوم السبت القادم الموافق 29 شعبان 1440، ورجت من يراه بالعين المجردة أو بالمناظير إبلاغ أقرب محكمة.

وقالت المحكمة في بيان لها اليوم الخميس: “المحكمة العليا بالسعودية تدعو عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر رمضان مساء يوم السبت حسب تقويم أم القرى”.

وأضافت: “فإن لم ير فيتحرى رؤية الهلال مساء يوم الأحد الموافق للثلاثين من شهر شعبان حسب تقويم أم القرى التاسع والعشرين من شهر شعبان حسب قرار المحكمة العليا المنوه عنه”.

وتابع البيان: “ترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة”.

المصدر: واس