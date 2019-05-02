اليمن – بعد عام ونصف العام من اغتيال الرئيس اليمني السابق والأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، علي عبد الله صالح، جرى اليوم الخميس انتخاب قيادة جديدة للحزب.

وأفاد حزب الرئيس اليمني الراحل بأن اللجنة الدائمة الرئيسة للمؤتمر الشعبي العام، اختتمت أعمال دورتها الاعتيادية اليوم الخميس في العاصمة صنعاء، وأعلنت تمسكها برئاسة الشيخ صادق أمين أبو راس، للمؤتمر الشعبي العام.

كما انتخبت اللجنة الدائمة الشيخ، يحيى علي الراعي، نائبا أول لرئيس المؤتمر، فيما انتخب كل من قاسم لبوزة والسفير أحمد علي عبد الله صالح نائبين لرئيس المؤتمر.

ووافقت اللجنة الدائمة على مقترح رئيس المؤتمر بتصعيد كل من عبد العزيز بن حبتور وعوض عارف الزوكا وأحمد صالح المعكر وحسن أحمد الهيج وعبد الواحد أحمد صلاح إلى عضوية اللجنة العامة.

المصدر: موقع المؤتمر العام