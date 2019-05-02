واشنطن – أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تفعل كل ما بوسعها لحل أزمة فنزويلا باستثناء اللجوء إلى “أقصى خيار”.

وقال ترامب، في حديث هاتفي إلى شبكة “فوكس نيوز” مساء أمس الأربعاء إن هناك أشخاصا يريدون من الإدارة الأمريكية أن تلجأ إلى هذا الخيار، مؤكدا أن كثيرا من الخيارات مطروحة أمام الولايات المتحدة في هذه المسألة.

ورفض سيد البيت الأبيض التعليق على تلك الخيارات، مضيفا أن بعضها “صارم جدا”.

ووصف الرئيس الأمريكي نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو بأنه “لاعب قاس”، مشيرا إلى أن هذه البلاد تشهد حاليا “فوضى مذهلة”، وتابع: “هذا المكان سيئ وخطير للغاية، ولذلك يجب فعل شيء هناك”.

وقال: “ستحدث كثير من الأمور خلال الأسبوع القادم أو في موعد أقرب من ذلك، سنتابع ما سيحصل”.

وجاءت هذه التصريحات على خلفية تصعيد التوتر من جديد في فنزويلا في ظل محاولة انقلاب عسكري فاشلة جديدة ضد الرئيس مادورو.

المصدر: غارديان