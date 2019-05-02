تظاهرات في حلب ضد الجدار الإسمنتي التركي حول عفرين شمال سوريا

تظاهرات في حلب ضد الجدار الإسمنتي التركي حول عفرين شمال سوريا

سوريا – تظاهر المئات من الأكراد في ضواحي قرية تل سوسن شمالي حلب، امس، احتجاجا على مساعي أنقرة لإقامة جدار حول مدينة عفرين، وللمطالبة بالحفاظ على وحدة الأراضي السورية.

وعدّ المتظاهرون أن بناء الجدار العازل سيعزل مدينة عفرين عن سوريا.

وتناولت وسائل إعلام أنباء عن خطة تركية عاجلة لبناء نحو 70 كم من الجدار في المنطقة داخل الأراضي السورية، مع أبراج مراقبة تكون على اتصال مباشر مع نقاط عسكرية للقوات التركية في إدلب القريبة من عفرين.

من جهتها، أفادت وزارة الإعلام السورية بأن القوات التركية بدأت في بناء جدار إسمنتي يحيط بمدينة عفرين في ريف حلب الشمالي.

المصدر: وكالات