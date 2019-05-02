إسبانيا – يبدو أن تبعات خسارة ليفربول الكبيرة أمام مضيفه برشلونة أمس بثلاثية نظيفة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ستلازم “الريدز” حتى لقاء الفريقين في مباراة الإياب الأسبوع المقبل.

فبعد 24 ساعة من نهاية المباراة، تناقلت جماهير “الريدز”، صورة تبرز ردة فعل مدرب الفريق، يورغن كلوب، بعد تسجيل الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الثالث لبرشلونة.

وفي اللحظة التي أحرز فيها البرغوث الهدف الثالث من ضربة حرة مباشرة، نفذها بطريقة مذهلة، ظهرت ابتسامة كلوب، انبهارا بالهدف، وهو ما أثار حفيظة جماهير ليفربول الساخطة أصلا على نتيجة المباراة وأداء بعض اللاعبين.

المصدر: foxsports.com.au