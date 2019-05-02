سريلانكا – أفادت صحيفة “Ada Derana” الإلكترونية بأن الكنيسة الكاثوليكية في سريلانكا رفضت استئناف قداس الأحد في عدد من الكنائس ابتداء من 5 مايو الجاري، خوفا من وقوع أعمال إرهابية جديدة.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم أبرشية العاصمة كولومبو، إيدموند تيلاكارانتي، أن الكنيسة لم تضع بعد موعدا لاستئناف خدمات صلوات يوم الأحد.

وكان مطران كولومبو الكاردينال مالكولم راندجيت، قد أعلن الثلاثاء الماضي، عن استئناف أول خدمات (صلوات) الأحد في كنائس منفصلة في الجزيرة ابتداء من الـ5 من الشهر الجاري. وكان من المفترض ألاّ يكون بإمكان المصلين منذ الآن أن يحملوا حقائب معهم إلى الكنائس، وذلك لأسباب أمنية. كما أفاد المطران بإنشاء ما يسمى بـ “لجان اليقظة” الخاصة في الكنائس التي سيشرف أعضاؤها على الأمن. أما زوار الكنائس من غير المصلين فسيتعين عليهم عرض بطاقات الهوية عند الدخول إليها.

وهزت سريلانكا في 21 أبريل الماضي، بالتزامن مع الاحتفالات بعيد الفصح، 8 انفجارات قوية أودت، وفق معلومات وزارة الصحة، بحياة ما بين 250 و260 شخصا. وتبنى تنظيم داعش مسؤولية هذه الاعتداءات.

من جهتها أفادت سلطات سريلانكا بأن ما بين 130 و140 عضوا من تنظيم داعش يتواجدون حاليا في أراضي الدولة. وأعلنت أيضا أن هجمات عيد الفصح شارك فيها 9 انتحاريين، مضيفة أنه قد تم تحديد هويات جميعهم.

المصدر: نوفوستي