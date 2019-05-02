ليبيا – نددت ( السيدة البي اليعقوبي ) عضو مجلس النواب المنقطعة عن مدينة غريان بمنعها من حضور الجلسة التي عقدها عدد25 نائب اليوم الخميس في قاعة ريكسوس بطرابلس .

وقالت اليعقوبي وهي مشجعة متشددة لفجر ليبيا عبر صفحتها على فيسبوك أن النواب المجتمعيين اليوم يزعمون انهم يعقدون جلسة بحسب المواد 16 و 17 و 18 التي تشترط عودة المقاطعين للمجلس لكنهم يمنعونهم الآن من دخول الجلسة .

وتحت عنوان ( إلى من يهمه الوطن ) إتهمت النائبة المنقطعة التي لم تؤدي اليمين الدستوري ولم تحضر أي جلسة على الإطلاق بأنهم يعملون على تمرير مشروعهم قائلة لهم : ” ماهكذا تورد الإبل إستمروا .. إستمروا ”

لكن اليعقوبي لم تشر في منشورها إلى حقيقة أن المواد التي تتحدث عنها والمتعلقة بعودة النواب المقاطعين تشترط تعليق مقاطعتهم وعودتهم للمجلس في أول جلسة بعد توقيع الإتفاق السياسي وهذا الذي لم تقم به طيلة السنوات الماضية معتبرة المجلس منحلاً وفي حكم العدم ! .

وبلغ عدد النواب الحاضرين داخل جلسة يعقدها النواب الموالون لحكومة الوفاق ومن المؤيدين وحتى بعض المعارضين للإتفاق السياسي 25 نائباً بينهم مجموعة من المنقطعين الذين لم يحضروا أي جلسة من جلسات المجلس في طبرق طيلة السنوات الماضية .

وقال مراسل المرصد أن بقية من في القاعة هم مجموعة من مشائخ المنطقة الغربية وبعض عمداء وممثلي البلديات منهم عميد بلدية طرابلس المركز عبدالرؤوف بيت المال وعبدالرحمن الحامدي عميد بلدية أبوسليم وغيرهم .

ومن جهتها أكدت النائبة المنقطعة عن غريان ” السيدة البي اليعقوبي ” منع دخول عدد آخر من النواب إلى القاعة من بينهم هي لعدم تأديتهم اليمين الدستوري بعد إنتخابهم سنة 2014 أما بقية نواب الشرق والجنوب فقد قاطع غالبيتهم حضورها بإستثناء 1 عن بنغازي هو جلال الشويهدي و 2 عن الجنوب هما محمد لينو التباوي وصالح همة فيما لم يحضر أي نائب عن دائرة طرابلس المركز .

كما غاب عن هذه الجلسة على صعيد المنطقة الغربية كل من نواب ترهونة وورشفانة والرجبان والنواحي الأربعة والجميل ورقدالين وزليتن والخمس وبن وليد والقره بوللي والجفرة وسرت وصبراتة وصرمان وغيرهم .

وتشترط هذه الجلسة وجود نصاب قانوني لعقدها في حال رغب النواب في الخروج بأي قرارات على إعتبارها جلسة جديدة تتطلب حضور 94 نائب على الأقل على إعتبار أن النصاب القانوني هو النصف + 1 وفقاً للائحة الداخلية للبرلمان أو للإتفاق السياسي الذي يقول هؤلاء النواب بأنهم إجتمعوا وفقاً لمواده ما يجعلها فقط جلسة رمزية أو تشاورية على الأقل لعدم توفر هذا الشرط .

كما أنه لا يمكن إعتبار هذه الجلسة قليلة العدد في طرابلس إستكمالاً لآخر جلسة معلقة في طبرق بنصاب صحيح لعدم حضور مكتب الرئاسة أو مقرر المجلس إلى طرابلس بجدول الأعمال لإستئنافها كجلسة إستكمالية للجلسة الصحيحة السابقة في طبرق أو التي قبلها .

وقد تحصلت صحيفة المرصد حصرياً على قائمة بأسماء كامل الحضور داخل القاعة كانت كما يلي :

1 – سالم قنان – نالوت – غير منقطع

2 – مصعب العابد – حي الأندلس – غير منقطع

3 – علي أبوزريبة – الزاوية – منقطع – حضر ثلاثة جلسات سابقة سنة 2014

4 – خالد الأسطى -تاجوراء – منقطع ثم عاد ثم إنقطع منذ بداية سنة 2016

5 – الصادق الكحيلي – تاجوراء – غير منقطع

6 – لؤي الغاوي – سوق الجمعة – منقطع منذ بداية سنة 2016

7 – الصديق حمودة – عين زارة – منقطع – حضوره متقطع ويقتصر على تسوية وضعه المالي من فترة لفترة

8 – أيمن سيف النصر – جنزور – منقطع منذ بداية سنة 2016

9 – هناء أبوذيب – حي الأندلس – غير منقطعة

10 – عمر غيث قرميل – الزنتان – غير منقطع

11 – عبدالوهاب زوليه – الاصابعة – غير منقطع

12 – عبدالمنعم بلكور – العجيلات – غير منقطع

13 – عائشة المهدي شلابي – الزاوية – غير منقطعة

14 – عبدالله اللافي – الزاوية – غير منقطع

15 – محمد لينو – مرزق – غير منقطع

16 – محمد الرعيض – مصراتة – منقطع – حضر جلسة واحدة فقط سنة 2015

17 – محمد منصور علي حنيش – مصراتة – منقطع ثم عاد ثم إنقطع مجدداً منذ سنة 2016

18 – محمد حنيش – الزاوية – غير منقطع ( الإسم متشابه مع زميله من مصراتة وغير مكرر )

19 – جلال الشويهدي – بنغازي – غير منقطع من البداية وإنقطع منذ نهاية سنة 2018

20 – ربيعة بوراس – حي الاندلس – غير منقطعة

21 – صالح همة – غات – غير منقطع

22 – ناصر بن نافع – عين زارة – غير منقطع وحضوره متذبذب

23 – علي التكالي – عين زارة – غير منقطع

24 – عمارة شنبارو – الزاوية – غير منقطع

25 – ربيعة الفقيه سوق الجمعة – منقطعة – أدت اليمين الدستوري ولم تحضر بعده أي جلسة

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26 – حمودة سيالة – منقطع منذ نهاية 2015 – مدون إسمه في القائمة ولم يحضر الجلسة حتى توقيت نشر هذا التقرير رغم أنه أحد أعضاء لجنتها التحضيرية .

المرصد – متابعات