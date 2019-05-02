الولايات المتحدة – قد تكون حبوب العدس الصغيرة والبُنّية غير جذّابة بما فيه الكفاية مثل الأطعمة الطبيعية الأخرى التي تتمتّع بألوان زاهية، لكنها في الواقع قليلة السعرات الحرارية بحيث إنّ كل كوب يؤمّن 230 كالوري، جنباً إلى قيمة غذائية وصحّية لا تُثمّن.

العدس متعدّد الاستعمال، إذ يمكن وضعه في الشوربة، وأطباق الكاري، والسَلطات، والبرغر النباتي… والأهمّ أنه سهل الطبخ، بحيث إنّ سلقه في المياه المغلية لا يستغرق سوى بضع دقائق. حتى إنّ شركات عدة تصنّع تشيبساً من العدس أو معكرونة خالية من الغلوتين مصنوعة من هذا النوع من البقوليات.

وإذا كانت هذه الأمور المذكورة غير كافية لإقناعكم بإيلاء الأهمّية اللازمة للعدس، فإنّ خبراء موقع “Women’s Health”، سلّطوا الضوء أخيراً على أبرز فوائده الصحّية:

مصدر ممتاز للألياف

العدس غنيّ بالألياف القابلة للذوبان التي تضمن الشبع لوقت أطول وتدعم حركة الأمعاء فتُجنّب الإمساك. كذلك فإنّ الغذاء العالي بالألياف قد يساعد على خفض معدل الكولسترول في الدم، بما أنه يمنع الجهاز الهضمي من امتصاص المادة الشمعية الشبيهة بالدهون.

إستناداً إلى “Mayo Clinic”، فإنّ استهلاك جرعة كافية من الألياف قد يساعد حتى على الوقاية من سرطان القولون والسكري من النوع الثاني. كوب واحد من العدس المطبوخ يؤمّن 16 غ من الألياف، أي نحو نصف الاحتياجات الموصى بها يومياً.

مليء بالفولات

يتميّز العدس أيضاً بكثرة الفولات الذي يحتويه، وهو نوع من الفيتامين B يساهم في دعم تشكل خلايا الدم الحمراء والحفاظ على سلامة وظائف الأعصاب. نصف كوب من هذه البقوليات يحتوي على 180 ميكروغراماً من الفولات، وفق وزارة الزراعة الأميركية.