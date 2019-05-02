سوريا – لقي مدني واحد مصرعه وأُصيب 4 آخرون جراء استهداف الفصائل المسلحة بقذيفة صاروخية مدينة جبلة في ريف اللاذقية، وفقا لما أفاد به مصدر طبي لـ”RT”.

وذكرت وكالة “سانا” أن مجموعات مسلحة تتحصن في محافظة إدلب وأقصى الريف الشمالي في اللاذقية قرب الحدود التركية استهدفت فجر اليوم الخميس بالصواريخ قرية بخضرمو بريف مدينة جبلة ما تسبب في مقتل مدني وإصابة 4 آخرين بجروح، بالإضافة إلى وقوع أضرار مادية في المنازل.

ورد الجيش على مصدر إطلاق القذائف الصاروخية لتدمير منصات إطلاق الصواريخ التي استخدمها المسلحون.

وتنتشر في أقصى ريف اللاذقية الشمالي، قرب الأراضي التركية والحدود الإدارية مع محافظة إدلب، مجموعات مسلحة تابعة لتنظيم “جبهة النصرة” و”الحزب التركستاني”.

المصدر: RT + سانا