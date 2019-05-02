المكسيك – توج فريق مونتيري المكسيكي بلقب دوري أبطال اتحاد شمال ووسط أمريكا والكاريبي (كونكاكاف)، على حساب مواطنه تيغريس، عقب تعادلهما في إياب النهائي بهدف لكل منهما.

ويدين مونتيري بالفضل في انتصاره للاعبه الأرجنتيني، نيكولاس سانشيز، الذي أحرز هدف الفوز في لقاء الذهاب، وسجل هدف التقدم في مباراة الإياب، من ضربة جزاء، في الدقيقة 26.

ورد اللاعب الفرنسي أندريه – بيير جينياك بهدف التعادل لتيغريس بـ “مقصية” رائعة، في الدقيقة 85، ولكن ذلك لم يكن كافيا لإحراز فريقه اللقب.

وبتتويج مونتيري بطلا لاتحاد “الكونكاكاف”، فقد ضمن مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2021، بحلتها الجديدة.

المصدر: وكالات