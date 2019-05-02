الفلبين – أقدمت المنظمة الفلبينية Universal Reality Combat Championship للفنون القتالية المختلطة (URCC)، على تنظيم نزال فريد من نوعه، بمشاركة 3 مقاتلين ضد 3 آخرين في آن واحد.

وجرى النزال بين فريق صيني وآخر فلبيني، وتألف كل فريق من ثلاثة مقاتلين، خاضوا المواجهة في نفس الوقت والقفص، وبقواعد الفنون القتالية المختلطة التقليدية (MMA)، باستثناء عدد المقاتلين، حيث كان من الممكن أن يواجه على سبيل المثال مقاتل خصما واحد أو اثنين أو ثلاثة في آن واحد.

وتم إيقاف النزال سريعا بعد نحو دقيقة واحدة، بسبب تلقي أحد مقاتلي الفريق الصيني ضربة في الجزء الخلفي من الرأس، ما لا يعد أمرا غريبا نتيجة مثل هذه “الفوضى”.

المصدر: “sports.ru”